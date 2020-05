A settembre la 30esima edizione del 'Gran Premio Nuvolari'

Il rallentamento imposto dall’emergenza Covid-19 all'attività organizzativa della Scuderia Mantova Corse sta terminando: lunedì 18 maggio riapriranno gli uffici mantovani. Nel frattempo, continua in smart working la preparazione alla 30esima edizione del Gran Premio Nuvolari, in calendario nel terzo weekend di settembre 2020, con una particolare attenzione all’emergenza Coronavirus e alle linee guida del Governo Italiano e delle autorità sanitarie preposte.

Il gruppo organizzativo lavora su varie misure volte ad assicurare la fattibilità dell’evento in termini di sicurezza e salvaguardia della salute pubblica. "Guardiamo al Gran Premio Nuvolari 2020 con il desiderio di riassaporare la gioia per una manifestazione che sarà in grado di coinvolgere possessori di auto storiche ed appassionati da tutto il mondo, e di contribuire al rilancio positivo del settore automobilistico, tanto provato di questi tempi - commentano i tre soci della Scuderia, Claudio Rossi, Luca Bergamaschi e Marco Marani - Sarà una grande occasione per ripartire, un’ulteriore dimostrazione di come il nostro Paese sappia reagire e rialzarsi".

La manifestazione sarà come di consueto itinerante, articolandosi in una tre giorni che porterà la parata di classiche da Mantova, all’Emilia, alla riviera Adriatica, alla Toscana, all'Umbria, alle Marche, alla Romagna e di nuovo a Mantova – il tutto in un quadro di ospitalità di alto livello. La città natale di Tazio Nuvolari resterà coinvolta dall’evento durante tutti i giorni della manifestazione, con eventi ed esposizioni collaterali.