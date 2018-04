A Solarolo due giorni di iniziative per celebrare la Liberazione

Per le giornate di martedì 10 e mercoledì 11 aprile, la sezione Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) "Teodosio Toni" di Solarolo organizza le celebrazioni in occasione dell'anniversario della Liberazione, con il patrocinio del Comune. Martedì 10 aprile, anniversario del Martirio dei Solarolesi, dalle ore 8 in piazza Garibaldi la sezione Anpi sarà presente con un gazebo per la distribuzione di garofani da depositare sotto la Torre Manfrediana, a ricordo di tutte le vittime solarolesi della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 19.30 ritrovo davanti alla Torre per un minuto di raccoglimento a memoria dei caduti. A seguire, interventi dell’Anpi e dell’Amministrazione comunale. Nel contempo, sui resti della Torre saranno proiettati i nomi e le fotografie dei Caduti.

Mercoledì 11 aprile, anniversario della Liberazione di Solarolo, alle 19.15 è previsto il ritrovo in piazza Garibaldi per la formazione del corteo commemorativo. Alle 19.30 la partenza del corteo, per rendere omaggio ai Cippi e ai Monumenti ai Caduti, con posa di fiori e corone di alloro. Alle 20 celebrazione della santa Messa dedicata ai Caduti, che avrà luogo davanti alla Torre. Alle 20.45 all’Oratorio dell’Annunziata è in programma una serata che inizierà con il saluto dell’Amministrazione comunale e l'intervento per l'Anpi Provinciale di Danilo Varetto. Interverrà poi la solarolese Benedetta Ravaglia, che dopo aver visitato i campi di concentramento nazisti, racconterà la sua esperienza ed esporrà il materiale da lei raccolto sulle leggi razziali, la persecuzione degli ebrei e le atrocità compiute nei lager. La serata si concluderà con la proiezione del film “La mia bandiera – La Resistenza al femminile”, girato da Giuliano Bugani e Salvatore Lucchese nel 2011. Si tratta di un documentario che vuole fare chiarezza sulle staffette partigiane: donne, madri, figlie, sorelle.