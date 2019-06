A spasso col computer rubato, scattano le manette ai polsi del ladro

Durante i controlli del territorio, nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato un 19enne modenese per furto. Verso le 4 una pattuglia dell'Arma ha notato, in via Caduti per le Libertà a Cervia, il giovane che si aggirava con fare sospetto e un computer portatile sotto al braccio. Fermato per un controllo, il ragazzino non ha saputo fornire la provenienza del pc e, i successivi accertamenti, hanno fatto emergere che lo aveva appena rubato da un'auto in sosta nel parcheggio di un condominio poco distante. Ammanettato e portato in caserma, dopo una notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima e condannato a 1 anno e 4 mesi di reculsione oltre a una multa di 550 euro e il foglio di via dal Comune di Cervia.