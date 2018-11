"A spasso con Daisy.. e con tutti gli altri": amici a 4 zampe cercano famiglia

Sabato mattina i protagonisti indiscussi fra le vie del centro di Ravenna sono stati loro: Sam , Marley, Riky, Shonny, Krusi, Arù, Pistulì, fotografati e circondati da cittadini curiosi. I cani "invisibili" in attesa di adozione hanno passeggiato accompagnati dalle volontarie dell'Associazione Clama, e per una volta anche cani adulti hanno potuto dimostrare che la voglia di affetto, la ricerca di attenzioni, non hanno età.

Il dolcissimo setter inglese Sam, socievole con chiunque, il bello ed educato terrier Marley, il vivace e super affettuoso labrador Shonny, la giovane bomba di vitalità Riky, ed i cani del canile Pistulì, Artù e Kruis, molto tranquilli e socievoli, si sono lasciati avvicinare ed accarezzare da adulti e bambini, quasi intuissero che questa era un'occasione da non perdere per trovare la famiglia che sognano.

"Ci auguriamo davvero che l'iniziativa abbia smosso qualche cuore, e che più di un amante dei cani contatti al più presto l'Associazione per intraprendere un percorso di reciproca conoscenza con uno di questi fantastici quadrupedi; chi deciderà di adottare un cane adulto, con serietà e senso di responsabilità, si accorgerà ben presto del potenziale nascosto in loro, e di quanto affetto sono capaci", spiegano dall'associazione.

A parte Sam (sei anni e mezzo) e Riky (quattro anni), gli altri protagonisti dell'iniziativa "A spasso con Daisy..e con tutti gli altri" hanno circa dieci anni; per chi li accoglierà in famiglia sono previste agevolazioni del progetto "Adotta un nonno" di cui l'associazione è particolarmente orgogliosa. Per qualsiasi informazione è possibile visitare www.assclama.org o contattate il 3496123736.