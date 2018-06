A spasso, ma era ai domiciliari: arrestata dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella tarda mattinata di lunedì, hanno tratto in arresto una ravennate con l’accusa di evasione. In particolare la 59enne, agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanata dalla propria abitazione senza permesso. Rintracciata dai Carabinieri della stazione di Via Alberoni, la donna è stata immediatamente bloccata e arrestata. Martedì mattina, dopo la convalida dell’arresto, al termine del processo direttissimo il Giudice del Tribunale di Ravenna con il patteggiamento l’ha condannata a 5 mesi di reclusione.