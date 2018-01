"A un anno dal sequestro 'riapre' la discarica di eternit: grave pericolo per i residenti"

"E’ passato neppure un anno dalla segnalazione di una importante discarica di eternit che portò poi al sequestro e alla rimozione del pericoloso materiale e di altro che l’area, di proprietà dell’amministrazione, è tornata a essere ancora una discarica". A denunciare la situazione di pericolo a Roncalceci è di nuovo Cinzia Pasi, storica attivista del Movimento 5 stelle del comitato cittadino di Roncalceci. "Resti di demolizioni di edifici, grossi blocchi di cemento inerti e ancora pericolosissimo eternit sbriciolato - prosegue Pasi - Nonostante una legge del 1992 abbia consacrato la pericolosità dell’amianto non si capisce come, ancora oggi, persone sottovalutino le conseguenze sanitarie e ambientali che questo materiale può arrecare alle persone esposte, provocando gravi e letali patologie. L’abbandono di questo materiale sbriciolato e non incapsulato correttamente è pericoloso anche per chi lo smaltisce in modo non corretto e, se questa operazione viene compiuta da un'azienda, si prefigura un reato punito dal codice penale. A questo punto ci rivolgiamo ancora al Comune di Ravenna e a tutti i suoi rappresentanti in indirizzo, sollecitando un rapido intervento; ma soprattutto ci chiediamo perchè si debbano spendere fior fior di quattrini pubblici per provvedere alla bonifica e non montare una semplice ed economica catena o sbarra per impedire il libero accesso agli automezzi di chi continua a smaltire in questo modo. Una soluzione comoda, immediata e veloce. Prevenire è meglio che bonificare, ed è anche più economico".