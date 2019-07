A zigzag col furgone, "Sto bene" e rifiuta l'alcotest: denunciato

È di due denunce il bilancio dei controlli svolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Faenza per “guida in stato di ebbrezza”. Un 58 enne faentino è stato fermato lungo Viale Oberdan mentre zigzagava alla guida di un Fiat Ducato. Durante il controllo ha manifestato tutti i tipici sintomi di recente abuso di sostanze alcoliche, quindi è stato invitato a sottoporsi al test per il controllo del tasso alcolemico. L’uomo però affermando di “stare bene” si è rifiutato di sottoporsi al test, quindi come previsto dalla normativa vigente è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo è stato sequestrato. Un 24 enne di Faenza, controllato in via Emilia ponente alla guida di una Fiat Punto è stato sorpreso con un tasso pari a 0,82 grammi ler litrl, con ritiro della patente di guida.