Abbandono di rifiuti da fuori provincia: multati due cittadini

Nuove sanzioni a Massa Lombarda per chi abbandona i rifiuti in strada. Martedì sono infatti stati multati due cittadini imolesi, i cui rifiuti sono stati ritrovati impropriamente conferiti in via San Giacomo, in prossimità dell’Isola ecologica di base. I controlli per una corretta raccolta differenziata e contro il degrado urbano, a cura di Hera e Polizia locale, proseguono dunque anche con l’avvio della raccolta porta a porta nell’area artigianale/industriale di Fruges.

L’Amministrazione comunale intende portare avanti il suo impegno per contrastare i fenomeni legati al mancato rispetto del decoro urbano per restituire alla comunità una città pulita, contribuendo così al continuo miglioramento della qualità della vita. I controlli vengono effettuati anche grazie all'utilizzo delle fototrappole mobili di cui il Comune di Massa Lombarda è dotato.