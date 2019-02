Trasporto pubblico, rimborsi in ritardo agli abbonati: "Saranno erogati entro febbraio"

Domenica il consigliere territoriale di Lista per Ravenna Nicola Carnicella ha diramato una nota in cui lamentava come non fossero ancora stati erogati i rimborsi del Fondo idrocarburi agli abbonati del trasporto pubblico. "I residenti nel Comune di Ravenna che hanno sottoscritto abbonamenti al trasporto pubblico Start Romagna nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 31 ottobre 2018 e che hanno fatto richiesta di rimborso (agevolazioni tariffarie fondo idrocarburi) secondo le procedure indicate dall’azienda, sono 2.438 - precisano in risposta da Start Romagna - Il termine per l’erogazione del rimborso a favore di questi abbonati, inizialmente fissato per il 31 dicembre 2018, è stato posposto in conseguenza dello slittamento della data di messa a disposizione dei fondi da parte della Regione. L’aggiornamento della scadenza è stato tempestivamente riportato sul sito di Start Romagna nella sezione dedicata. I fondi regionali mancanti sono stati messi a disposizione di Start Romagna in questi giorni, E si conferma che il pagamento tramite bonifico a favore dei 2.438 beneficiari sarà completato entro la data indicata del 28 febbraio 2019. I rimborsi dovuti per la prima annualità (abbonamenti sottoscritti nel periodo compreso tra agosto 2017 e luglio 2018) erano stati regolarmente effettuati secondo le scadenze previste (2.355 domande soddisfatte per un valore rimborsato pari a 282.528 euro)".

