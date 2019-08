Abbonamenti dell'autobus per studenti: dove e come acquistarli

E’ confermata la vendita degli abbonamenti al trasporto pubblico riservati agli studenti per l’anno scolastico 2019-2020 a partire dal 2 settembre. Da quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è possibile prenotare il primo rilascio della tessera personale Mi Muovo (costo 5,00 euro – validità pluriennale) anche a Lugo presso Coerbus in Piazza Cavour 10. L’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario essere muniti di una fototessera recente, sono accettati solo pagamenti tramite pos con carte di credito e bancomat. Chi è già in possesso di una tessera personale Mi Muovo ha la possibilità di procedere al rinnovo del proprio abbonamento Under 26 comodamente da casa (attraverso la sezione “acquisti e rinnovi” del sito di Start Romagna) oppure tramite gli sportelli Bancomat di Unicredit e Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna oltre ovviamente ai Punto Bus; è invece sospeso il servizio tramite la App Start Romagna e i servizi Home banking. Gli abbonamenti riservati agli studenti del bacino di Ravenna non hanno subìto incrementi tariffari rispetto allo scorso anno. Gli abbonamenti Under 26, validi 365 giorni dalla data prescelta dal cliente, sono personali e consentono di viaggiare con più mezzi nell’ambito del percorso prescelto. Per ogni ulteriore informazioni è possibile consultare il sito di Start Romagna.