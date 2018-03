Abbonamenti stagionali per la sosta a pagamento: cambia la validità

Quest’anno è stata anticipata a Cervia la validità degli abbonamenti stagionali per la sosta a pagamento al 28 marzo, invece del 1 aprile come di consueto, per consentirne l'uso nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua. La tariffa è di euro 160, la stessa del 2017. Gli abbonamenti possono essere acquistati presso gli uffici comunali Cerviainforma in viale Roma, 33 a Cervia previa consegna di ricevuta di versamento da effettuarsi nelle modalità indicate nella sezione del sito: http://comunecervia.it/citta/soste-e- parcheggi.html.