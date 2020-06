Il barbiere più anziano d'Italia nominato Cavaliere al merito da Mattarella

Abele Zagonara, il barbiere più anziano d'Italia - ha ben 94 anni - è stato nominato Cavaliere “al merito della Repubblica Italiana”. Abele, nato a Bagnara di Romagna il 18 febbraio 1926, ha fatto il barbiere fin dall’età di 10 anni. A 16 anni, in piena guerra mondiale, ha aperto la propria bottega.

“Hanno richiamato alle armi fino alla classe del ’25, per cui ho avuto la fortuna di non dover partire per il fronte”, racconta. Da allora e fino alla fine del 2019, Abele ha sempre fatto il barbiere nella sua Bagnara. È sposato con Virginia Staffa dal 1956, con la quale ha avuto una figlia, Donata. Nel 2018 i cittadini della Bassa Romagna hanno potuto conoscere la storia di Abele in occasione della Fiera Biennale di Lugo, quando il barbiere più anziano d’Italia è salito sul palco di piazza Baracca ed è stato premiato da Cna e Confartigianato, in occasione di una serata dedicata alle eccellenze dell’artigianato.

Lo scorso anno, su incoraggiamento di amici e compaesani e su iniziativa del sindaco Riccardo Francone, è stata inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la candidatura per il riconoscimento al signor Zagonara del titolo di Cavaliere, il cui accoglimento è stato comunicato in questi giorni.

“Siamo felici e orgogliosi che la nostra domanda sia stata accolta - ha dichiarato il primo cittadino Francone -. Abele ha dedicato la sua vita intera alla propria professione, con passione e dedizione, fino a diventare nientemeno che il barbiere più anziano d’Italia. Questo prestigioso riconoscimento va a coronare uno splendido percorso professionale; auguriamo ad Abele, che da pochi mesi non pratica più l’attività di barbiere, tanti anni di serenità insieme alla moglie e alla figlia”.