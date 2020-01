Abitare quanto mi costi: aumentano i prezzi di vendita, ma calano gli affitti

Il secondo semestre del 2019 si è chiuso con segnali positivi per il mercato residenziale dell’Emilia Romagna. Come rilevato dall’Osservatorio di Immobiliare.it, i prezzi richiesti per le case in vendita in regione sono aumentati dell’1,3% negli ultimi sei mesi.

Sostanzialmente stabili i canoni di locazione che hanno registrato un andamento positivo di 0,6 punti percentuali. Nel confronto annuale,invece, l’aumento dei prezzi su tutti e due i fronti risulta superiore al 2%. Secondo la rilevazione dello scorso dicembre per acquistare casa in Emilia Romagna bisogna mettere in conto una spesa media di 1.988 euro al metro quadro, mentre per l’affitto sono necessari 9,41 euro al metro quadro.

Se questa è la situazione regionale, focalizzando l’attenzione su Ravenna si scopre che la città dei mosaici subisce un calo dei canoni di locazione nel secondo semestre dell’8,5%, che fa scendere le richieste medie per gli affitti a 8,30 euro/mq. E' invece di 1,9091 euro/mq il prezzo medio per acquistare una casa in città, in aumento dell'1,6% rispetto all'anno precedente.