A Solarolo è arrivato il Natale. Acceso l’albero di Kirchheim Am Ries

Sabato, vigilia della prima domenica di Avvento, a Solarolo è stato acceso l’albero di Natale che i “gemelli” tedeschi di Kirchheim Am Ries regalano per tradizione in occasione delle Feste. L’abete, proveniente dalle foreste situate nella regione del Baden-Württemberg, è stato sistemato in Piazza Gonzaga, di fronte al Municipio, con una cerimonia che si ripete da anni. Per l’occasione, i bambini della scuola primaria di Solarolo hanno proposto le classiche canzoni natalizie. Uno stand predisposto dall’Unisono (l’equivalente della Pro Loco) di Kirchheim Am Ries ha offerto specialità gastronomiche tedesche, quali wurstel, panpepato, dolci di marzapane e vin brulè