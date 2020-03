Accesso allo Sportello polifunzionale: nuovi orari e modalità

Lo Sportello polifunzionale di viale Berlinguer 68, in ottemperanza al Dcpm del 4/3/2020 in riferimento a contrasto e contenimento del diffondersi del Coronavirus, nella settimana dal 9 al 14 marzo osserverà i seguenti orari e modalità di apertura al pubblico: Ufficio Anagrafe dal lunedì al venerdì 8 - 13; giovedì anche 14.30 - 16.30. Gli sportelli saranno pertanto chiusi al pubblico nel pomeriggio di martedì 10 marzo e nella mattina di sabato 14.

Si precisa che nelle giornate di chiusura gli appuntamenti per l’emissione della carta di identità elettronica sono confermati. Per i cambi di indirizzo e per le iscrizioni anagrafiche si invitano i cittadini a seguire la procedura già consolidata che prevede o l’appuntamento allo 0544482482 oppure l’invio della modulistica reperibile sul sito www.comune.ra.it per email ad anagrafe@comune.ra.it e demografici.comune.ravenna@legalmail.it.

L'Ufficio Stato civile riceverà il pubblico solo dal lunedì al venerdì previo appuntamento ad eccezione delle denunce di nascita e morte. Gli appuntamenti possono essere fissati telefonando ai seguenti numeri: matrimoni e pubblicazioni 0544482274, separazioni e divorzi 0544482286, cittadinanze e DAT 0544485509.