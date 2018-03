Tenta di uccidere il padre in preda all'ira: sotto il letto aveva un arsenale

L'ennesima lite dovuta alle difficoltà economiche è sfociata in un sanguinoso episodio di violenza familiare. Martedì sera un 66enne di Cervia si è presentato sanguinante al pronto soccorso dell'ospedale, mostrando una profonda ferita all'addome sul fianco destro. Ai medici è bastato un attimo per capire che si trattava di una ferita da arma da taglio, così come da prassi hanno avvertito i Carabinieri.

Giunti sul posto, ai militari l'uomo avrebbe spiegato che ad accoltellarlo era stato il figlio, con cui abitava in una casa poco distante dall'ospedale in una condizione di forte precarietà economica, senza luce nè gas. I due, secondo il racconto dell'uomo, avevano litigato per l'ennesima volta a causa dei problemi economici, fino a quando il figlio in preda all'ira avrebbe tirato fuori un coltello (lungo 41 centimetri, di cui 25 di lama) e lo avrebbe affondato nel fianco del padre. I Carabinieri si sono così recati nell'abitazione dell'uomo, dove hanno fatto irruzione al buio e hanno trovato il figlio, un 28enne incensurato senza lavoro come il padre. I militari hanno poi ritrovato l'arma del delitto, ancora insanguinata, nello zaino con cui l'uomo avrebbe spiegato di essere intenzionato a uscire. Il 28enne è stato quindi portato in Caserma ed è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dal legame di parentela con la vittima.

Mercoledì mattina i militari dell'arma sono tornati nell'abitazione per effettuare un'ispezione alla luce del sole, dove avrebbero trovato diverse armi, fra cui alcune katane e anche una pistola giocattolo, sotto al letto dell'arrestato. Il padre è stato trasferito dall'ospedale di Cervia a quello di Ravenna, dove si trova cosciente ma in prognosi riservata. Viste le difficili condizioni in cui viveva la famiglia, sono stati avvisati anche gli assistenti sociali ed è stata predisposta una visita psichiatrica per il figlio, che si trova nel carcere di Ravenna in attesa dell'udienza di convalida.