Dalla lite scoppia un accoltellamento in strada: paura in zona Gulli

Scene da panico in zona Gulli martedì sera, quando passanti e residenti si sono trovati davanti un uomo a terra colpito da una coltellata. Tutto sarebbe nato attorno alle 20, in via Aquileia, dove un ivoriano 24enne sarebbe stato colpito da un ragazzo dell'est Europa, secondo gli inquirenti probabilmente a causa di un diverbio nato da un'"apprezzamento di troppo" rivolto dal 24enne alla fidanzata dell'est europeo. L'aggressore avrebbe colpito l'ivoriano con una coltellata nel costato: sul posto si sono subito precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza, che hanno soccorso il giovane a terra e lo hanno poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. Fortunatamente la ferita non sarebbe particolarmente grave, la prognosi è di una decina di giorni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del radiomobile e i colleghi di via Alberoni, che hanno subito dato il via alle ricerche per tentare di risalire al colpevole. Attualmente le indagini sono ancora in corso, ma ci sono forti elementi che farebbero risalire all'identità dell'aggressore, per cui le forze dell'ordine consigliano al responsabile di presentarsi in una stazione di Carabinieri per evitare conseguenze più gravi.