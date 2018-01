Episodio oscuro, uomo colpito da una coltellata: è grave

Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato un 57enne a essere gravemente ferito da una coltellata in un episodio ancora tutto da verificare a Punta Marina. Il fatto, sul quale indagano i Carabinieri, è avvenuto poco dopo le 19 in viale dei Navigatori, all’altezza del civico 84. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118: hanno subito verificato le gravi condizioni del ferito, e dopo averlo stabilizzato e intubato lo hanno trasportato a sirene spiegato presso l’ospedale di Ravenna. Intervenuta anche la Polizia.

MAGGIORI INFORMAZIONI NELLA GIORNATA DI LUNEDI