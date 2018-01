Accoltellamento dopo la lite tra vicini: entrambi accusati di lesioni aggravate

E' di 15 giorni la prognosi del 30enne che mercoledì sera, a Lido di Classe, è stato colpito all'addome con una coltellata dal vicino di casa, un 70enne ancora ricoverato in osservazione all'ospedale di Ravenna in seguito al colpo ricevuto. Il sanguinoso litigio, ricostruito dalle forze dell'ordine che conoscevano già i due feriti, sarebbe iniziato quando il più anziano avrebbe sentito il 30enne litigare con la madre. Il 70enne si sarebbe così intromesso e il più giovane lo avrebbe colpito con un pugno, prima che l'anziano in tutta risposta gli sferrasse una coltellata. Per entrambi l'accusa è quella di lesioni aggravate; per il 70enne, inoltre, l'accusa è anche quella di difesa colposa.