Attimi di terrore nella notte: accoltellato e lasciato esanime in strada

Attimi di terrore in pieno centro a Cervia. Nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le 3, un 40enne nordafricano è stato accoltellato all'addome in via Di Vittorio, nei pressi del ponte sul canale. Lo straniero si trovava in strada e stava discutendo con un secondo uomo, quando questi gli si è scagliato addosso con un coltello colpendolo al torace, per poi allontanarsi velocemente lasciandolo esanime a terra. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e auto medica, per essere poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Sul posto il nucleo radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, raggiunti poi dai colleghi del nucleo operativo della stessa compagnia che ha ora in mano le indagini.

Il ferito martedì è stato ascoltato dai Carabinieri che, grazie alla sua testimonianza e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno raccolto diversi elementi utili al riconoscimento dell'aggressore, al quale viene consigliato di consegnarsi spontaneamente presso una caserma dei Carabinieri per non peggiorare la sua situazione. Non è ancora stato chiarito il motivo che avrebbe scatenato l'accoltellamento.

Immagine di repertorio