Venne accoltellato durante una sanguinosa aggressione: individuati gli assalitori

Domenica 21 gennaio a Punta Marina Terme, in viale dei Navigatori al civico 84, si registrò una sanguinosa aggressione, nel corso della quale un uomo di 57 anni fu accoltellato e ferito in maniera grave. L’uomo fu trasportato all pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con un codice di massima gravità e, dopo un delicato intervento chirurgico, fu dichiarato fuori pericolo.

I Carabinieri della Compagni di Ravenna impiegarono non poche energie per calmare i clienti del locale davanti al quale avvenne l'episodio, comprensibilmente spaventati. Dopo un lunga e delicata indagine, gli investigatori del Comando Provinciale di Ravenna sono giunti a identificare e ad assicurare alla giustizia i responsabili.

