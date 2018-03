Episodio oscuro: dopo la lite l'accoltellamento, poi l'inseguimento

Un episodio sanguinoso e dalle dinamiche ancora poco chiare si è verificato nel pomeriggio di martedì a San Michele, dove un uomo è stato ferito da una coltellata. L'evento si è verificato intorno alle 14.15 in un'abitazione in via Carracci, una traversa di via Faentina: qui due stranieri avrebbero iniziato a litigare, fino a quando nel trambusto sarebbe spuntato fuori un coltello e uno dei due avrebbe colpito l'altro recidendogli un tendine della mano. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna dall'ambulanza del 118 con un codice di media gravità.

Ma non è finita qui: i Carabinieri allertati dai passanti si sono precipitati sul posto, ma l'aggressore sarebbe riuscito a scappare a bordo di una Peugeot 206, non di sua proprietà, trovata nei pressi dell'abitazione. Dopo poco, il colpo di scena: l'uomo avrebbe infatti fatto ritorno sul luogo della lite ma, alla vista dei militari, avrebbe abbandonato l'auto a cento metri dalla casa per poi salire sulla Ford Fiesta che procedeva dietro di lui e allontanarsi a tutta velocità sulla Faentina verso Godo. Subito è partito l'inseguimento, fino a quando i Carabinieri sono riusciti a fermare l'auto a metà strada tra San Michele e Godo.

L'aggressore è stato immobilizzato: in seguito, dal momento che anch'egli nella colluttazione aveva riportato dei traumi, è stato trasportato al pronto soccorso di Ravenna con una seconda ambulanza per le cure del caso. L'autista della Fiesta, invece, è stato condotto in caserma a Godo per chiarire la sua posizione. Ora i Carabinieri dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. Sul posto anche le volanti della Polizia di Stato in supporto ai colleghi dell'arma.