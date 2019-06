Accoltellato di fronte alla caserma della Municipale: scene da panico in Darsena

Scene da panico in Darsena martedì sera. Poco prima di mezzanotte in via D'Alaggio, proprio di fronte alla caserma della Polizia locale, un gruppo di persone, probabilmente tutte di origine nord-africana, ha iniziato a discutere fino a quando nel caos sono spuntati due coltelli, di cui uno a lama molto lunga. A essere colpito alla coscia è stato un 29enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine.

In quel momento in Darsena c'erano alcuni ragazzi, che si sono allarmati sentendo delle forti urla. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità, dove è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico. I Carabinieri, insieme alla Polizia di Stato, hanno dato il via alle ricerche, che fino a tarda notte hanno dato esito negativo. Non si esclude che l'episodio possa essere collegato alle aggressioni avvenute nei giorni scorsi in zona Borgo San Rocco.

