Prende il coltello a serramanico e accoltella all'addome il vicino di casa

Ha afferrato un coltello a serramanico di piccole dimensioni e ha accoltellato il vicino. Sanguinosa lite nella prima serata di mercoledì in un condominio in via Cadamosto Alvise, a Lido di Classe. I fatti si sono consumati intorno alle 20. La dinamica è al vaglio ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cervia e Milano Marittima e di Savio, che stanno vagliando su presunte "ruggini" tra i due. La vittima, un trentenne, è stato colpito all'addome da un settantenne. Le grida hanno richiamato le attenzioni di alcuni residenti, che hanno allertato il 118 e il 112. I soccorritori si sono mobilitati con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Il ferito è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato anche lui caricato in ambulanza e portato al nosocomio "Santa Maria delle Croci" in stato confusionale. Sono in corso gli accertamenti degli uomini dell'Arma.