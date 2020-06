Accompagna al "lavoro" le prostitute sull'Adriatica: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno tratto in arresto un 55enne di nazionalità bulgara per favoreggiamento della prostituzione. Venerdì scorso i militari di Savio hanno sorpreso l'uomo mentre accompagnava alcune sue connazionali lungo la Statale 16 Adriatica, nei luoghi ove solitamente le malcapitate esercitano la prostituzione. Condotto in caserma, all’esito di alcuni accertamenti effettuati, lo straniero è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso il carcere di Ravenna. Il giudice lunedì mattina, a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha disposto per l’indagato il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

