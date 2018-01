Acer replica alle critiche: "Nel condominio popolare lavori quasi completati"

La presidente di Acer Ravenna Emanuela Giangrandi risponde alle critiche sollevate giovedì da Mauro Bertolino, delegato di Forza Italia Ravenna. "In merito sono doverose alcune precisazioni - scrive Giangrandi - Il 29 giugno è stato fatto un intervento in urgenza per la messa in sicurezza dell’immobile, con la rimozione del coprimuro danneggiato dal fortunale del 28 giugno. Il 29 e 30 novembre è stato svolto l’intervento della ditta incaricata per la riparazione dei pluviali, il fissaggio delle scossaline e la ripresa della guaina. Il 5 dicembre la ditta è intervenuta per la messa in sicurezza dei balconi, e l’intervento si completerà la prossima settimana con la installazione del coprimuro di rame. Al di là del coprimuro, la tenuta idraulica della copertura dell’immobile è garantita dai canali di gronda e grembialine già presenti sul tetto. Nessun assegnatario ha segnalato ad Acer infiltrazioni di acqua dalle finestre: a questo proposito, dato che non ci risultano richieste di intervento da parte degli assegnatari dopo quella per l’emergenza del fortunale e nessuna segnalazione di problematiche manutentive (ad eccezione di quanto raccolto dalla mediatrice sociale durante un’assemblea condominiale) può risultare utile ricordare a tutti i condomini dell’Erp di Ravenna che in caso di necessità le richieste di intervento o le segnalazioni di problemi vanno rivolte al call center di Acer al numero 0544210106, oppure scrivendo a info@acerravenna.it o recandosi presso i nostri uffici della manutenzione (Viale Farini 26) negli orari di apertura previsti. Se il consigliere territoriale Bertolino avesse posto la questione nella recente riunione del Consiglio territoriale della città, alla quale era presente e che si è svolta proprio per affrontare il tema delle case popolari, avremmo molto volentieri dato a lui e a tutto il Consiglio Territoriale queste informazioni, senza la necessità di parlarsi attraverso gli organi di stampa".

Gallery