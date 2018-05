'Acqua bene prezioso', raddoppia la condotta a servizio del territorio

Venerdì 11 maggio alle 20.45 al teatro Binario di Cotignola, in viale Vassura 20, ci sarà un incontro pubblico dal titolo “Acqua bene prezioso”, organizzato da Romagna Acque in collaborazione con il Comune di Cotignola. Fulcro dell’incontro sarà la presentazione dell’investimento per il raddoppio della condotta a servizio del territorio cotignolese: nel biennio è infatti prevista la realizzazione di una nuova condotta per portare sul territorio acqua proveniente dal nuovo impianto di potabilizzazione bacino della Standiana di Ravenna, che affiancherà così l’apporto di acqua proveniente dal bacino di Ridracoli. Saranno inoltre dati consigli per un utilizzo responsabile dell’acqua, al fine di contenere i consumi a vantaggio anche dell’ecosistema, specialmente nei mesi estivi.

Dopo il saluto del sindaco di Cotignola Luca Piovaccari interverranno per Romagna Acque-Società delle Fonti il presidente Tonino Bernabè, il direttore generale Andrea Gambi e il responsabile dell’Area lavori Guido Govi; coordina Pier Luca Baldini, vicesindaco con delega all'Ambiente del Comune di Cotignola. L’incontro sarà un’occasione per i cittadini per conoscere meglio il funzionamento del servizio pubblico: la provenienza dell’acqua del rubinetto, i controlli, lo stato delle condutture, i costi. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545908826, email urp@comune.cotignola.ra.it.