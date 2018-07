Acqua pulita e servizi eccelsi: la spiaggia di Marina di Ravenna si "colora" di blu

La Bandiera Blu 2018 ha iniziato a sventolare anche sul pennone dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia a Marina di Ravenna: un’importante riconoscimento per questo lido. Il Presidente Anmi Valerio Torresi e il Presidente della Pro Loco di Marina Ravenna Marino Moroni ringraziano per la partecipazione la Consigliera del Consiglio Territoriale del Mare Simona Stranieri. La manifestazione di innalzamento della bandiera è culminata con una fotografia di rito per celebrare l’ambito riconoscimento.

"La Bandiera Blu - commenta Stranieri - è un obiettivo raggiunto grazie al grande lavoro di squadra con le associazioni ambientalistiche, le forze dell’ordine, i cittadini e gli imprenditori: la città deve continuare a investire nella qualità del mare, migliorando sempre più tutti i servizi di eccellenza che la rendono famosa nel mondo.