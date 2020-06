Riapre per l'estate 2020 il parco acquatico: i biglietti si fanno online

Grande festa ad Acquajoss per l’apertura della stagione 2020. Da sabato 6 giugno il parco acquatico di Conselice riapre le porte con eventi e iniziative speciali dedicate ai teenager e a tutta la famiglia. Il servizio biglietteria sarà disponibile in cassa nei giorni di apertura del parco e per questa stagione, per offrire un maggior servizio e tutela ai visitatori, è stato introdotto il canale di acquisto online direttamente sul sito del parco che è altamente consigliato per evitare file in biglietteria.

