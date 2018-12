Acquista 5 orologi pensando di fare un affare, ma era una truffa: anziano raggirato

Pensa di fare un affare, ma rimane truffato. Un 80enne faentino, vedovo, nei giorni scorsi è rimasto vittima di un raggiro. L'uomo stava passeggiando lungo la strada quando è stato avvicinato da una persona che, dopo averlo 'agganciato' con una scusa, gli ha proposto l'acquisto di cinque importanti orologi da polso e lo ha accompagnato davanti a uno sportello bancomat, dove l'anziano è stato convinto a prelevare 250 euro che ha consegnato al truffatore in cambio degli orologi. Dopo la transazione, il malvivente si è dileguato e la vittima, insospettita, si è recata a sporgere denuncia dai militari dell'Arma, che sono riusciti a risalire all'autore della truffa.

Dal comando di Compagnia dei Carabinieri di Faenza arrivano alcuni consigli su come difendersi dalle truffe: “Come sempre - spiegano i Carabinieri di Faenza - la buona regola che possiamo dare a tutti, ma in principal modo agli anziani, è di non fidarsi mai di estranei che si presentano anche con modi di fare gentili che propongono dubbi affari da concludersi per strada o in casa. Altrettanto fondamentale, nel caso si stia in casa, è di non far entrare sconosciuti, anche quando si presentano come operai di gas o dell'acquedotto. Buona regola è chiamare immediatamente il numero di emergenza, il 112, e raccontare quello che sta accadendo; meglio una telefonata in più ai nostri numeri, anche in caso di falso allarme, che rimanere vittime di una truffa. Ricordiamo infine che i giorni in prossimità delle feste sono quelli durante i quali i malviventi si aggirano più frequentemente per rubare o truffare. Per questo si consiglia a chi ha parenti o vicini anziani di evitare di lasciarli soli o comunque sentirli più volte al giorno".