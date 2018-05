Acquistato con una generosa donazione un pulmino per il trasporto dei disabili

Alla presenza del personale e degli utenti è stato presentato il nuovo pulmino Fiat Talento acquistato dalla cooperativa Ceff per assicurare il trasporto delle persone con disabilità nello svolgimento delle diverse attività esterne, previste dai servizi gestiti dalla cooperativa. Il nuovo mezzo è stato acquistato con il contributo che la famiglia Vassura, presente all’inaugurazione, messo a disposizione della Ceff per ricordare il giovane Massimo, deceduto in un incidente stradale e amico fraterno di uno degli utenti in formazione al lavoro dei servizi della cooperativa. Il Presidente Pier Domenico Laghi, ringraziando per la donazione, ha sottolineato il valore della scelta della famiglia Vassura che ha inteso legare la memoria di una persona cara a un’attività sociale che si propone di favorire l’inclusione sociale di persone con disabilità. Il contributo ricevuto accelera il raggiungimento dell’obiettivo di rinnovare il parco mezzi della cooperativa per offrire servizi di maggiore qualità, maggiore sicurezza e minore inquinamento ambientale.