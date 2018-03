Acquistò i primi bitcoin come regalo per i figli: oggi con la criptovaluta ha costruito un'impresa

Cresce l'interesse per il bitcoin, la criptovaluta la cui valutazione è scesa intorno a 9mila dollari dopo un picco di quasi 20mila dollari a dicembre. Mentre le criptovalute continuano a essere sulle "montagne russe" del mercato finanziario, ci si interroga per capire come la nuova tecnologia insita nel bitcoin possa trasformare il mondo delle transazioni, finanziarie e non finanziarie. Di questo se ne parlerà venerdì 6 aprile dalle 20 in sala Bini, in via Oriani 14 a Ravenna, nel corso di un incontro organizzato da "Bitcoin Romagna".

L'appuntamento si pone l'obiettivo di fornire un'analisi completa del fenomeno Bitcoin partendo dalla storia della moneta, passando attraverso gli aspetti fiscali e legali ed arrivando fino ai casi concreti di utilizzo. Interverranno Alberto De Luigi, ricercatore Bto, sul tema "Passato presente e futuro del denaro"; Sergio De Prisco, analista Crypto Nike sul tema "Bitcoin e ruolo dello Stato"; Enrico Rubboli, bitcoin Developer, sul tema "Bitcoin e Blockchain"; Riccardo Racci, bitcoin 'enthusiast', sul tema "Da zero a bitcoin, la guida completa". I posti sono 100 e sono gratuiti su prenotazione.

"Un anno fa abbiamo iniziato a fare queste conferenze per informare le persone su cosa sia il bitcoin, visto che c'è ancora tanta disinformazione - spiega Riccardo Racci di Bitcoin Romagna - Prima facciamo una parte teorica, poi facciamo vedere operativamente come si fa ad acquistare bitcoin, senza però fare consulenze o dare consigli per gli acquisti. Vogliamo semplicemente sensibilizzare le persone affinchè possano o meno compiere una scelta libera, rendendo i bitcoin alla portata di tutti, visto che è un tema abbastanza complicato. A Forlì abbiamo aperto un ufficio in cui le persone possono recarsi per ottenere consulenza tecnico-informatica e comprare bitcoin, e presto lanceremo anche una piattaforma exchange molto più semplice rispetto a quelle già esistenti in cui sarà possibile acquistare bitcoin".

Il 36enne forlivese, che è stato docente d'informatica per tanti anni, ha iniziato la sua 'avventura' nel mondo dei bitcoin nel 2014: "La prima volta che ne ho sentito parlare, come tutti, l'ho snobbato pensando 'è la solita roba da nerd'. Poi ho pensato ai miei figli, che hanno 7 e 9 anni: quando io sono diventato adulto, mio padre mi ha aiutato nell'acquisto della casa, mentre io sapevo che non avrei potuto fare lo stesso con loro. Quindi ho voluto fare una 'scommessa' acquistando i primi bitcoin da regalare ai miei figli per i loro 18 anni. Una volta entrato in questo mondo, però, ho iniziato a studiare, ad approfondire e ad acquistare altri bitcoin: oggi tengo in euro solo quel poco che mi serve per campare e ho creato un'azienda che si occupa di bitcoin e criptovalute. Quando incasso, ad esempio quando vendo i siti web che realizzo alle aziende 'bitcoin accepted', mi faccio pagare in bitcoin. Ricarico le carte di debito con i bitcoin e le uso per pagare alberghi e ristoranti, a cui il mio pagamento arriva convertito in euro. Ci sono anche aziende che incassano direttamente in bitcoin, ma in Italia sono ancora poche".

Anche il mondo bitcoin, però, non è esente dai rischi, come conferma Riccardo: "Innanzitutto devi capire molto bene di cosa si tratta, altrimenti rischi la fregatura nell'acquisto. Anche il bitcoin naturalmente è inflazionato, come l'euro. Credo che il rischio maggiore sia nel breve termine, cioè se domani mi capita un imprevisto e sono costretto a vendere i bitcoin per spenderli subito, magari in un momento in cui il loro valore è basso. Nel lungo periodo, invece, sono convinto che avere bitcoin sarà conveniente".

