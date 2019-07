'Action day' contro i furti in abitazione: una denuncia anche a Ravenna

I furti in abitazione destano particolare preoccupazione nella popolazione in quanto, oltre a generare un danno economico, implicano spesso un forte coinvolgimento emotivo, causando un vero e proprio trauma dovuto alla violazione della propria sfera privata.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, al fine di rendere sempre più incisiva l’azione di prevenzione e contrasto di tali reati, ha promosso nei giorni scorsi la realizzazione di un "Action day", una giornata dedicata alla lotta dei furti in appartamento in alcune aree territoriali interessate dal fenomeno. Sono state invitate le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza a esaminare in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica le misure da intraprendere in chiave preventiva e repressiva. In particolare in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia le Forze di polizia e le Polizie locali hanno operato sinergicamente realizzando servizi mirati a prevenire e a contrastare in maniera strutturata i furti in abitazione, particolarmente frequenti nella stagione estiva.

Sono state intraprese, a livello locale, iniziative informative e di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini anche attraverso la distribuzione, presso centri di aggregazione, di opuscoli e vademecum con suggerimenti sulle precauzioni da adottare, in via di autotutela, per prevenire i delitti in parola o per minimizzarne i danni. Al servizio hanno preso parte, a livello nazionale 4.772 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali. Nel corso delle attività 29 persone sono state denunciate per ricettazione, 27 persone sono state denunciate e altri 13 sono state arrestate con specifico riguardo al reato di furto in abitazione. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 76.200 euro e diversi effetti personali, ritenuti provento di furto.

In particolare a Ravenna e provincia è stata intensificata l’attività di prevenzione e controllo del territorio – con l’impiego di 109 operatori delle Forze di polizia – che ha consentito la denuncia di una persona per il reato di ricettazione e il sequestro di materiale per un valore pari a 7.460 euro.