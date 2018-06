"Ad Ammonite si fa la…differenza": un incontro su come fare bene la raccolta differenziata

Mercoledì, alle 20.30, nella sala del circolo Arci ad Ammonite si terrà un’assemblea pubblica sul tema “Ad Ammonite si fa la…differenza” promossa dall’assessorato all’Ambiente con la collaborazione del comitato cittadino di Ammonite, del gruppo Hera, dell’associazione RibellArti, del circolo Arci “Edda Solanini” e rientrante nell’ambito del progetto Compostando. L’incontro, al quale parteciperanno l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini e tecnici di Hera, si prefigge di fornire informazioni e indicazioni e chiarire dubbi su come fare nel modo migliore la raccolta differenziata, evitando errori che, anche se piccoli, possono ridurne l’efficacia e per migliorarne la qualità a vantaggio dell’ambiente e dell’economia domestica.

Il vetro si deve lavare oppure no? Il cartone del latte in quale contenitore è destinato? E i rifiuti ingombranti? Sono queste alcune delle domande cui saranno fornite risposte e sciolti altri dubbi rappresentati dai cittadini che parteciperanno. L’esigenza dell’assemblea è nata dallo sviluppo di “Compostando”, un progetto di comunità e inclusivo, promosso dal Comune, in collaborazione con Arci/ associazione RibellArti e il prezioso aiuto degli Ortisti di Strada, del Comitato cittadino e del Consiglio territoriale, al fine di attivare il “compostaggio di comunità”, un comportamento virtuoso che diventa anche occasione di coesione sociale grazie al coinvolgimento degli ospiti dei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) e dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

Compostando è stato presentato durante l'assemblea pubblica del 24 maggio scorso registrando per la prima volta l’incontro tra la cittadinanza locale e i richiedenti protezione internazionale, ventidue tra uomini e donne, i quali gestiranno l'intero processo di compostaggio di comunità (dalla raccolta porta a porta alla produzione del compost) insieme ad alcuni cittadini di Ammonite che si sono resi disponibili. E’ proprio durante la presentazione di Compostando che è emersa l’esigenza di dare ai cittadini maggiori informazioni per lo svolgimento di una raccolta differenziata efficace.

Sono tuttora aperte le adesioni delle famiglie al progetto. Seguirà una formazione al gruppo delle famiglie aderenti e un'altra formazione specialistica/tecnica del gruppo operativo (richiedenti protezione internazionale e cittadini volontari). Il processo operativo completo partirà ai primi di settembre con la costruzione della compostiera, la raccolta e il compost. Il primo compost di qualità sarà pronto per la primavera 2019 e sarà distribuito alle famiglie aderenti che hanno conferito l'umido, le quali potranno beneficiare di sconti sulla tassa rifiuti per ogni componente della famiglia, secondo quanto indicato dal regolamento comunale.