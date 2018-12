Ad Anna Danese e Samuele Crimini la "Borsa di studio Francesca Fontana 2018"

E’ stata consegnata mercoledì mattina in forma solenne, ai giovanissimi studenti universitari cervesi, la decima borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana” - alla quale è anche dedicata l’omonima associazione culturale. L’importante momento al termine della Santa Messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella giornata del 26 dicembre dedicata al Patrono, alla presenza del vescovo di Ravenna e Cervia Lorenzo Ghizzoni, dell’assessore alla pubblica istruzione del comune di Cervia Gianni Grandu, della mamma di Francesca che è anche la segretaria dell’associazione Licia Quercioli, del parroco don Lorenzo Lasagni, del presidente del Lions ad Novas Cervia Roberto Sintucci, del presidente dell’associazione culturale Francesca Fontana Paolo Pistocchi e dei giovani universitari Anna Danesi e Samuele Crimi e della presenza di tanti ragazzi già vincitori nel passato della borsa di studio.

La borsa di studio dedicata a Francesca Fontana, istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del patrocinio del comune di Cervia e da 8 anni è sostenuta dall’associazione culturale che porta il nome di Francesca, che nasce proprio quale scopo primario quello di sostenere la borsa di studio e aiutare attraverso l’assegno di 2.000 euro giovanissimi universitari che siano meritevoli attraverso l’impegno dimostrato nello studio, e che siano cittadini residenti nel nostro comune di Cervia. "Questa è per noi - affermano dal direttivo dell’associazione - una grande soddisfazione, ed un riconoscimento per la serietà e credibilità per il nostro impegno sociale e solidale".

"Infatti, vedere coloro che del proprio sodalizio come il Lion che fa solidarietà nel mondo diventi un nostro partner è motivo di orgoglio, non tanto per il contributo pure importante, ma per il riconoscimento della validità del progetto culturale, sociale e solidale – ed inoltre crediamo che non siano tante le parrocchie e non solo in romagna ma anche in Italia che da 10 anni sostengono un progetto così bello e ambizioso e rivolto a giovani universitari, impegno importante che continua nel tempo grazie anche alla nostra condivisione e sostegno dell’associazione culturale e nel ricordo di Francesca che illumina il nostro cammino”, proseguono. La quota della borsa di studio 2018 è da attribuirsi all’importante offerta raccolta al funerale della giovanissima Martina Mocean, del Lions Club Cervia ad Novas- dell’associazione culturale Francesca Fontana. "Ringraziamo inoltre per le offerte i familiari Busni e della famiglia Cecchi", viene aggiunto.