Ad una settimana dal dramma le compagne ricordano Rebecca

Ad una settimana dal drammatico incidente che ne ha provocato la morte, le compagne di squadra della rugbista reggiana 18enne Rebecca Braglia sono tornate in campo e l'hanno ricordata nella cittadella del rugby di Moletolo. Le giocatrici della Amatori Parma hanno indossata una maglietta bianca con scritto 'Ciao Rebecca' e, commosse e abbracciate, hanno partecipato ad una cerimonia alla presenza anche del padre della ragazza, Giuliano Braglia. Una corona di fiori a forma di cuore è stata deposta dietro a una porta. Il cuore della giovane si è spento il 2 maggio all'ospedale di Cesena, dove era stata portata a seguito del trauma cranico subìto in una caduta dopo un placcaggio. Il funerale dovrebbe svolgersi martedì o mercoledì in duomo a Reggio Emilia.