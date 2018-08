Addestramento alla sopravvivenza in mare: esercitazione a Tagliata per il 15esimo Stormo

Giovedì mattina, nella porzione di mare antistante il centro di addestramento alla sopravvivenza al lido “Pellicano” del 15° Stormo a Tagliata di Cervia, si è svolta un’esercitazione di sopravvivenza in mare per gli equipaggi del 15esimo Stormo di Cervia. Piloti, operatori di bordo e aerosoccorritori che operano su elicotteri HH139 e HH101 in dotazione allo Stormo di Pisignano hanno simulato un ammaraggio forzato rimanendo per ore in mare, prima in acqua e poi salendo sui battelli d’emergenza ed utilizzando tutti gli equipaggiamenti previsti in caso d’emergenza.

Esercitazioni come questa addestrano il personale che opera spesso su mare per effettuare missioni di ricerca e soccorso a sperimentare le insidie che comporta la sopravvivenza in mare ed essere quindi pronti a reagire in caso di ammaraggio. Il 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, nonché concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi.

Il livello addestrativo degli equipaggi, le caratteristiche delle macchine in dotazione nonché l'impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l'utilizzo di visori notturni, fanno spesso dell’Aeronautica Militare l’unica componente in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse grazie, ad esempio, alla capacità d’impiego di giorno, di notte e in condizioni meteo marginali. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7200 persone in pericolo di vita.