Addio a Giancarlo Corbari: il figlio del partigiano Silvio è morto a Faenza. Aveva 78 anni

E' morto a 78 anni Giancarlo Corbari, figlio del famoso partigiano Silvio Corbari, medaglia d'oro al valore militare della Resistenza. Corbari, meccanico in pensione, è morto a Faenza nella notte tra sabato e domenica. Lascia la famiglia ed in particolare, la moglie, assieme alla quale ha mantenuto viva la memoria e la ricerca storica sulla banda partigiana che porta il nome del padre, la "Banda Corbari" (in foto), molto attiva tra Forlì e Faenza nel periodo della Resistenza ai tedeschi e alla Repubblica di Salò, tra il 1943 e il 1944. Sivio Corbari morì nell'agosto del 1944, quando il figlio aveva pochi anni.

