Addio a Laura Zoffoli, storica staffetta partigiana: "Lottò per consegnarci un Paese libero"

E' scomparsa nei giorni scorsi all'età di 91 anni Laura Zoffoli, storica staffetta partigiana cervese. "Ho appreso della scomparsa di Laura, la cui eredità spirituale e morale si fonda sui valori della libertà, della giustizia e della democrazia - commenta il sindaco Luca Coffari - Di tradizione antifascista, Laura ha lottato come partigiana durante la Resistenza per consegnarci un Paese libero. Le siamo debitori e abbiamo il dovere di non dimenticare e di riaffermare questi valori ogni giorno. La sua esistenza ci insegna che la memoria storica è alla base della crescita morale e culturale di un popolo. A nome personale e dell’intera città porgo le più sentite condoglianze e mi unisco all dolore dei familiari".