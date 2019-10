Addio a Maria Pia Melandri, "Una grande donna cooperatrice"

Si è spenta lunedì all’età di 85 anni, Maria Pia Melandri, fondatrice della Cooperativa Ricerca sul Territorio di Ostia. Lorenzo Cottignoli, presidente di Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, la ricorda come "una grande donna cooperatrice, amica da sempre di noi cooperatori ravennati. La sua scomparsa ha lasciato in tutti noi un improvviso vuoto. Discendente di una famiglia romagnola, aveva lo stesso sangue di uno degli scariolanti partito da Ravenna per andare a bonificare l’Agro Romano, nel 1884".

"Con la sua instancabile opera di ricerca è stata una testimone indiretta di quei giorni e da testimone, insieme al marito Paolo Isaja, col quale ha dato vita anche all’Ecomuseo del litorale romano, uno dei più importanti ecomusei a livello nazionale, Maria Pia ha raccontato quei giorni con le immagini e le testimonianze degli eredi dei protagonisti - prosegue Cottignoli -. Nel 1978 ha fondato, assieme al marito, la Cooperativa Ricerca sul Territorio che dal 2002 è socia di Federazione del Cooperative della Provincia di Ravenna".

"La Cooperativa ha pubblicato diversi saggi (fra cui “Pane e Lavoro”) e prodotto numerosi documentari che raccontano la storia della cooperazione ravennate, della bonifica di Ostia e di numerose esperienze cooperative del territorio - conclude Cottignoli -. In tutti questi anni ci ha ricordato qual è la nostra memoria condivisa e il significato vero e profondo dell’essere cooperatori. Come tutti quelli che hanno potuto incontrarla, conoscerla e confrontarsi con lei, conserveremo per sempre nella mente e nel cuore il ricordo della sua opera e del suo impegno profusi con intelligenza, tenacia, rigore e sensibilità".