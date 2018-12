"Addobbiamo il Natale": i vincitori del concorso che premia presepi e addobbi

Si è conclusa la sedicesima edizione di “Addobbiamo il Natale”, il concorso promosso dalla Pro Loco di Fusignano con il patrocinio del Comune. I concorrenti hanno abbellito interni ed esterni con decorazioni e presepi originali e suggestivi, partecipando a entrambe le categorie definite, “Presepi” e “Addobbi”.

Per la categoria Presepi vincono a pari merito i fratelli Merendi che hanno realizzato, in via Villarada 2, un originale presepio realizzato con bottiglie e fiaschi di vino sotto a un albero illuminato a festa; Yari Bedeschi che anche quest’anno, in via Mazzini 8, ha realizzato con maestria un tradizionale presepio in movimento, curato in ogni minimo particolare. Per la categoria Addobbi sono tre i vincitori a pari merito: Denis Rambelli che non finisce mai di stupire con le sue creazioni luminose che addobbato la casa e il giardino situati in via Lama 15; Cristina Campisi che in via Alighieri 19b ha creato suggestivi addobbi e giochi di luce che rallegrano la via; infine Parrucchiera Armonia, che ha adornato la vetrina e il negozio di via Garibaldi 60A con un originale presepe, un raffinato albero di Natale e altre divertenti decorazioni. Il premio speciale “Renzo Marangoni e Renzo Balducci” va infine a Elisa Diotalevi che in via San Biagio 1 ha realizzato un grandioso e originale presepio allestito in un container.