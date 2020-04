Fumo dall'appartamento: si era addormentato sul divano con la sigaretta accesa

Con una sigaretta ha rischiato di mandare in fiamme la sua abitazione. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno a mezzanotte e mezza, in una casa popolare di via Sant'Alberto. I Vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata che segnalava come dall'appartamento in questione uscisse un forte odore di bruciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del fuoco di Ravenna. I pompieri hanno aperto la porta e, all'interno della casa, hanno trovato un uomo di mezza età che si era addormentato sul divano con una sigaretta in mano, dando così inizio a un principio di incendio. Le fiamme avevano già intaccato il divano e un tappeto, e l'uomo aveva riportato alcune ustioni non gravi alle mani: motivo per cui è stato trasportato all'ospedale di Ravenna per le cure del caso. Sul posto anche una pattuglia delle volanti della Polizia di stato.