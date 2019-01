Adeguamento sismico, dal Miur 250mila euro per le palestre del ravennate

Sono quattro gli interventi che verranno finanziati in Romagna dal Miur nell’ambito della programmazione triennale nazionale per l’edilizia scolastica 2018-2020. Due di questi riguardano l’adeguamento sismico delle palestre attualmente esistenti nella scuola primaria ‘Pezzani’ del Comune di Solarolo e nella scuola secondaria di 1°grado ‘Oriani’ del Comune di Casola Valsenio. Il Ministero dell’Istruzione, per quest’ultimi due progetti, ha previsto lo stanziamento rispettivamente di 135.000 euro e di 121.520,29 euro per garantire la messa in sicurezza di entrambi gli stabili.

A renderlo noto è il responsabile dei giovani della Lega, Andrea Costantini: "Il lavoro di rilancio dello sport, portato avanti da questo Governo e dal Ministro Bussetti all’interno della scuola italiana, è sotto gli occhi di tutti - commenta Costantini - Il finanziamento di questi progetti si inserisce in un programma di interventi più ampio che mira a rendere le scuole e le palestre del nostro Paese, più sicure e più moderne. Il Governo del cambiamento è anche questo, è investire risorse sul territorio per dare ossigeno allo sport nelle nostre scuole e garantire agli studenti spazi di aggregazione sicuri e all'avanguardia".