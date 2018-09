“Adotta un progetto sociale”: presentazione dei progetti entro metà ottobre

Anche per il 2018 il Comune di Ravenna prosegue con questo progetto trasversale, giunto oramai alla ottava edizione, e che ha come scopo principale quello di mettere in rete associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel territorio con le imprese e aziende locali affinché possano convergere risorse economiche a sostegno e promozione di idee e di progetti per la comunità intera.

Il successo di questo progetto, che ha visto nella passata edizione adesioni record con ben 20 soggetti (fra aziende, cooperative, istituti di credito, ma anche associazioni benefiche e attività commerciali) impegnati nella “adozione”, sta proprio nel messaggio di comunità solidale, costituita da tanti soggetti diversi (imprenditori, chi si occupa di volontariato, chi si occupa di sociale) che unita si fa carico della coesione della collettività.

Le finalità dei progetti sono prevalentemente socio-sanitarie, ricreative, di tutela dei diritti degli animali e dell'ambiente, rivolte soprattutto ai bisogni dei bambini, degli anziani, delle persone in difficoltà, ma anche progetti a tutela delle usanze locali, della storia del territorio, ecc.

In questa prima fase le associazioni, ma anche gli enti, le istituzioni culturali in genere e soggetti no profit, possono presentare progetti, specificando per quale dei quattro ambiti si intende partecipare: sociale - sanitario - culturale e ricreativo - diritti degli animali e di riqualificazione urbana. Ogni associazione potrà presentare un solo progetto, inviandolo via mail esclusivamente all’indirizzo staffsociale@comune.ra.it oppure consegnandolo direttamente alla reception del municipio, in piazza del Popolo 1, specificando sulla busta l'oggetto “Adotta un progetto sociale, diventa un'azienda solidale - edizione 2018”. Il modulo per la partecipazione e tutte le modalità per la presentazione di progetti sono comunque disponibili alla pagina:

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Volontariato-e-diritti-degli-animali/Volontariato