"Adriatica chiusa a causa di un po' di pioggia: basta tagli, serve manutenzione"

"Una settimana di pioggia è sufficiente a rendere inutilizzabile un tratto di un’arteria fondamentale come la statale Adriatica: a questo portano anni di tagli agli investimenti pubblici, che significano minore manutenzione ordinaria e straordinaria". Giovanni Paglia, candidato alle elezioni politiche del 4 marzo di Liberi e Uguali, sferra un attacco sulla sicurezza stradale. "Noi diciamo basta alla politica dei bonus, utile solo a comprare consenso di breve periodo, per lanciare invece un grande piano di manutenzione del territorio e di rilancio delle infrastrutture - conclude Paglia -Riteniamo che così si venga incontro anche alle necessità del sistema imprenditoriale, e non con sgravi fiscali a pioggia".

Di parere simile anche la candidata del centrodestra alla Camera Samantha Gardin: "Uno scenario che ha ridotto la statale Adriatica in condizioni di estrema criticità, mettendo a dura prova la viabilità e la sicurezza degli automobilisti. Questo è solo l’ennesimo tragico esempio di come i vertici del Partito Democratico abbiano fallito anche dal punto di vista della pianificazione e riqualificazione della rete infrastrutturale ravennate. Nel corso di tutti questi anni, la Provincia di Ravenna ha sofferto la mancanza di un piano di investimenti infrastrutturali che permettesse, una volta per tutte, di potenziare la viabilità a lunga percorrenza e la sicurezza di strade come l'Adriatica o la Romea. E' il momento di cambiare registro e dare impulso e accelerazione alla viabilità ravennate”.