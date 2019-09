"Adrireef" presentato a Venezia nell’ambito della Mostra del Cinema

Adrireef, il progetto Interreg Italia-Croazia di cui il Comune di Ravenna è capofila, è stato presentato venerdì mattina al Lido di Venezia, nell'ambito della Mostra del Cinema. Maria Grazia Marini, dirigente del servizio Turismo del Comune di Ravenna, ha raccontato alla platea presente al convegno "Cultural and communicative dimension of the European cooperation programme: Interreg Italy-Croatia" le numerose azioni che si sono svolte a Ravenna durante il festival Adrireef, che si è svolto l'ultimo fine settimana di agosto: l'Adriathon, che ha coinvolto decine di esperti provenienti da tutta Italia per progettare idee innovative per il territorio della nostra sponda dell'Adriatico, un'installazione fotografica, uno spettacolo sull'acqua e la liberazione di una tartaruga marina curata dopo l'ingerimento di plastica.

Al termine dell'intervento di Maria Grazia Marini è stato presentato il video emozionale che racconta le differenti esperienze a disposizione dei turisti della nostra costa; il video verrà diffuso prossimamente nelle piattaforme del Comune di Ravenna. Durante l'introduzione Tea Ivanisevic, capo comunicazione del progetto Iterreg, e Silvia Majer, direttore del progetto, hanno sottolineato come la comunicazione delle attività culturali sostenute dai progetti europei sia fondamentale non solo per i progetti stessi ma per il progresso culturale europeo e il coinvolgimento dei cittadini.