Aeronautica Militare: festa di compleanno all'aeroporto del 15° Stormo

Giovedì ricorre il 96° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare. Presso l’aeroporto di Pisignano di Cervia, per commemorare l’importante evento, si terrà una cerimonia di Alzabandiera Solenne. L’evento sarà presieduto dal Comandante il 15esimo Stormo, colonnello Diego Sismondini e vedrà la partecipazione delle autorità politiche locali ed i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.



Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare dipende dal Comando Squadra Aerea per tramite del Comando Forze di Supporto e Speciali. Garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, nonché concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, l’attività di antincendio boschivo nonché le missioni Slow Mover Interception (SMI) in occasione di grandi eventi. Il livello addestrativo degli equipaggi, le caratteristiche delle macchine in dotazione nonché l'impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l'utilizzo di visori notturni, fanno spesso dell’Aeronautica Militare l’unica componente in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse grazie, ad esempio, alla capacità d’impiego di giorno, di notte e in condizioni meteo marginali. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7200 persone in pericolo di vita.