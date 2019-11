Affidamento del servizio rifiuti: aggiudicata la gara per la Provincia di Ravenna

Dopo una lunga procedura di gara europea, il raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente - Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa - Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, si aggiudica la gara per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino di Ravenna e Cesena della durata di quindici anni per un importo pari a 1.195.959.707,64 euro.

Ad annunciarlo e a trasmettere il provvedimento agli uffici di competenza è il direttore di Atersir, Vito Belladonna: “E’ un traguardo importantissimo, che ha impegnato la struttura della nostra Agenzia, per un lungo tempo, ben oltre le previsioni, per effetto di una situazione complessa e di norme e giurisprudenza che si sono modificate e sono tuttora in continua evoluzione. Così possiamo lasciarci alle spalle anni durante i quali la gestione dei rifiuti è stata comunque garantita con standard elevati, ma in una situazione di proroga non sostenibile ulteriormente. Ci sono voluti anni anche per tenere assieme nel modo migliore possibile la dimensione tecnica, presidiata dalla struttura di Atersir, con la condivisione più ampia possibile con i sindaci e i comuni, vista l’importanza di questi servizi per la vita delle comunità di cittadini da essi rappresentati; ora siamo contenti che l’iter sia stato completato con successo”.