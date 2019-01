Agente immobiliare, rappresentante di commercio e "buttafuori": al via tre corsi

Sono in partenza tre corsi, organizzati da Iscom E.R. Ravenna e da Confcommercio Ravenna. Si tratta di ‘Agenti d’affari in mediazione immobiliare’, ‘Agente e Rappresentante di commercio’ e ‘Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo’.

Il primo corso ‘Agenti d’affari in mediazione immobiliare’ consente di accedere all’esame per il ruolo da agenti di mediazione immobiliare. Il corso di 200 ore, dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, si svolgerà presso Iscom E.R. Ravenna - Via Oriani 14. Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza del 70% delle ore di corso. Prima lezione il 4 febbraio 2019, quota di partecipazione 1.102 euro esente IVA. Iscrizioni online entro il 25 gennaio.

Il secondo corso ‘Agente e Rappresentante di commercio’ ha una durata di 120 ore (dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00) e si svolgerà sempre presso Iscom E.R. Ravenna. E' previsto un massimo di assenze consentite del 20% del monte ore. Prima lezione il 7 febbraio, quota di partecipazione 692 euro esente IVA. Iscrizioni online entro il 31 gennaio.

Il terzo corso ‘Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo’ renderà in grado di svolgere i controlli preliminari, quelli all'atto dell'accesso al pubblico nonché i controlli all' interno del locale. Si tratta di un profilo professionale e formativo regolamentato a livello nazionale che prevede la frequenza e il superamento di un corso di formazione regolamentato dalla Regione Emilia Romagna e la successiva iscrizione all' elenco prefettizio. Il corso è un ottima opportunità per chi è in cerca di lavoro oppure per chi ha un lavoro saltuario e desidera integrarlo con un’attività che si svolge prevalentemente nei locali notturni. Al fine dell’ammissione al corso di formazione è necessario essere maggiorenni, avere assolto il diritto-dovere all' istruzione, possedere una buona conoscenza della lingua italiana. Per l’iscrizione all' albo prefettizio è necessario non avere ricevuto condanne, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi, non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati. Il corso di 90 ore (dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00) si svolgerà presso Iscom E.R.Ravenna. Prima lezione il 12 febbraio, quota di partecipazione 602 euro esente IVA. Iscrizioni online entro il 1 febbraio.