Covid-19, altri due positivi al virus: uno è ricoverato. "Contatti con casi certi"

Altre due nuove positività al covid-19 nella provincia di Ravenna, che fanno salire il numero di casi totali dall'inizio della pandemia a 1.133. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi con lievi sintomi. Uno è in isolamento domiciliare l'altro al momento ricoverato. Si tratta di contatti di casi certi. Non si segnalano nuovi decessi, né guarigioni.

La situazione in Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.238 casi di positività, 18 in più rispetto a lunedì, di cui 12 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero. I tamponi effettuati da lunedì sono 5.382, per un totale di 583.968. A questi si aggiungono anche 1.411 test sierologici. I guariti salgono a 23.662 (+17): l’81% dei contagiati da inizio crisi.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a martedì sono 1.297 (1 in meno di lunedì). Purtroppo, si registrano due decessi, entrambi nel bolognese (un uomo e una donna). Risalgono ai giorni scorsi e si è dovuto attendere l’esito degli accertamenti sanitari sul contagio da Covid. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.206 (+5). Restano 6 i pazienti in terapia intensiva, scendono a 85 (-6 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Le persone complessivamente guarite salgono dunque a 23.662 (+17 rispetto a lunedì): 197 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.465 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.577 a Piacenza (invariato), 3.747 a Parma (invariato), 5.058 a Reggio Emilia (+2, di cui 1 sintomatico), 4.052 a Modena (+2, di cui 1 sintomatico), 5.159 a Bologna (+6, di cui 2 sintomatici); 406 a Imola (invariato), 1.070 a Ferrara (invariato); 977 a Forlì (+1), 825 a Cesena (invariato) e 2.238 a Rimini (+5).

La situazione nel ravennate

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

526 Ravenna

142 Faenza

86 Cervia

68 Lugo

62 Russi

31 Alfonsine

43 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

16 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

16 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

11 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara